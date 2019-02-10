Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Yerel Seçim) Türkiye'nin İstikrarı İçin Çok Önemli Bir Seçimdir"

Çavuşoğlu: "(Yerel Seçim) Türkiye'nin İstikrarı İçin Çok Önemli Bir Seçimdir"

20 dakika önce

- Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış töreni Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış törenine...

- Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış töreni
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan Büyükşehir Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi açılış törenine katılarak konuşma yaptı. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:43 Kaynak: AA

Alanya, Antalya, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, Sokak Müzisyenine 100'er Lira Usta Sanatçı Hakan Yeşilyurt Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Dağdan Kopan Kaya Parçası Aracın Üzerine Düştü, Sürücü Yaralı Olarak Kurtuldu Adana'da Suç Örgütü Operasyonu: 31 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 20:03:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Yerel Seçim) Türkiye'nin İstikrarı İçin Çok Önemli Bir Seçimdir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]