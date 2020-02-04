Çavuşoğlu: "Yerinden edilen insanların durumuyla ilgilenen fazla ülke olmadı, Almanya hariç" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Yerinden edilen insanların durumuyla ilgilenen fazla ülke olmadı, Almanya hariç' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Yerinden edilen insanların durumuyla ilgilenen fazla ülke olmadı, Almanya hariç"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, soruları cevapladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, soruları cevapladı. (3)

Çavuşoğlu: Yerinden edilen insanların durumuyla ilgilenen fazla ülke olmadı, Almanya hariç

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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