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Çavuşoğlu: "Yerinden edilen insanların durumuyla ilgilenen fazla ülke olmadı, Almanya hariç"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, soruları cevapladı. Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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