Çavuşoğlu: Yerli otomobil dünyayı ayağa kaldırdı; firmalar hedeflerini öne çekiyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu: Yerli otomobil dünyayı ayağa kaldırdı; firmalar hedeflerini öne çekiyor - Son Dakika Dünya

Çavuşoğlu: Yerli otomobil dünyayı ayağa kaldırdı; firmalar hedeflerini öne çekiyor

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 'Avrupa bunu konuşuyor' diyen Çavuşoğlu, birçok otomobil firmasının hedeflerini öne çekmeye başladığını söyledi.

Çavuşoğlu: Yerli otomobil dünyayı ayağa kaldırdı; firmalar hedeflerini öne çekiyor, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


'Avrupa bunu konuşuyor' diyen Çavuşoğlu, birçok otomobil firmasının hedeflerini öne çekmeye başladığını söyledi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:28 
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