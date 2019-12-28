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Çavuşoğlu: Yerli otomobil dünyayı ayağa kaldırdı; firmalar hedeflerini öne çekiyor
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 'Avrupa bunu konuşuyor' diyen Çavuşoğlu, birçok otomobil firmasının hedeflerini öne çekmeye başladığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
'Avrupa bunu konuşuyor' diyen Çavuşoğlu, birçok otomobil firmasının hedeflerini öne çekmeye başladığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:28
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