Çavuşoğlu: Yerli otomobil dünyayı ayağa kaldırdı; firmalar hedeflerini öne çekiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



'Avrupa bunu konuşuyor' diyen Çavuşoğlu, birçok otomobil firmasının hedeflerini öne çekmeye başladığını söyledi.