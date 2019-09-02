Çavuşoğlu, 'yol ayrımındaki çok taraflılık' panelinde konuştu
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Çavuşoğlu, 'Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık' panelinde konuştuSlovenya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmacı olarak katıldığı 'Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık' (Multilateralism at Crossroads) panelinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:38 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, 'Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık' panelinde konuştu
Slovenya, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmacı olarak katıldığı 'Yol Ayrımındaki Çok Taraflılık' (Multilateralism at Crossroads) panelinde konuştu.
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