Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: YPG Münbiç'ten de çekilecek, bu bizzat Putin'in sözüdür
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu: YPG Münbiç'ten de çekilecek, bu bizzat Putin'in sözüdür

Çavuşoğlu: YPG Münbiç'ten de çekilecek, bu bizzat Putin'in sözüdür

1 saat önce

Bakan Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Çavuşoğlu: YPG Münbiç'ten de çekilecek, bu bizzat Putin'in sözüdür, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Barış Pınarı Harakatı sürecinde beş gün içinde dünyanın en büyük iki gücüyle masada anlaşmaya vardığını belirterek, bu mutabakatların, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından öneminin diplomasi ve siyasi başarı olarak da tarihe geçtiğini söyledi.


Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye konusunda Türkiye ile ABD ve Rusya Federasyonu arasında varılan mutabakatları değerlendiren Çavuşoğlu, "Bu üç ülkenin meşru talepleri doğrultusunda ve endişelerini giderecek şekilde mutabakatın sağlanması çok önemliydi" diyerek, "Genelde tüm çabalarımızı küçümsemeye çalışanlar, özellikle içeride, dış politikamızın ya da Suriye politikamızın Rusya ile ABD arasına sıkışıp kaldığını söylüyorlardı" şeklinde konuştu.

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Barış Pınarı Harekatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:28 
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