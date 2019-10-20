Çavuşoğlu: YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini Rusya ile görüşeceğiz
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"YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini Rusya ile görüşeceğiz"
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile YPG güçlerinin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesi konusunu görüşeceklerini söyledi. Reuters'ın aktardığına göre Çavuşoğlu, "güvenli bölgede tek bir YPG militanının bile kalmasını istemediklerini" söyledi.
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Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:14
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