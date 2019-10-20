Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini Rusya ile görüşeceğiz
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu: YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini Rusya ile görüşeceğiz

Çavuşoğlu: YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini Rusya ile görüşeceğiz

6 dakika önce

"YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini Rusya ile görüşeceğiz"

Çavuşoğlu: YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini Rusya ile görüşeceğiz, System.String[]

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile YPG güçlerinin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesi konusunu görüşeceklerini söyledi. Reuters'ın aktardığına göre Çavuşoğlu, "güvenli bölgede tek bir YPG militanının bile kalmasını istemediklerini" söyledi.


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Kobani, Münbiç, Rusya, YPG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:14 
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