Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak istiyorlardı, başını da Fransa ile İsrail çekiyordu
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak istiyorlardı, başını da Fransa ile İsrail çekiyordu

Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak istiyorlardı, başını da Fransa ile İsrail çekiyordu

6 saat önce

Çavuşoğlu: Maalesef dostumuz Almanya da BM'de ve Avrupa Birliği içinde bu kıyameti koparanların içindeydi Fransa ile beraber. Biz Afrin bölgesinde de YPG ile mücadele ettik

Çavuşoğlu: YPG/PKK devleti kurmak istiyorlardı, başını da Fransa ile İsrail çekiyordu, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok edip büyük bir oyunu bozduklarını belirterek, "Burada YPG/PKK devleti kurmak istiyorlardı. Bunun başını da Fransa ile İsrail çekiyordu. Çok açık konuşuyorum. Bugüne kadar hiçbirisinden 'Yok hayır, böyle bir çaba içinde olmadık' diyen de olmadı." dedi.


Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, İlk Ders ve 4'üncü Uluslararası Türk-Alman Sempozyumu çerçevesinde, "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" konulu ilk dersi verdi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:08 
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