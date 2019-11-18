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Çavuşoğlu: "(YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden temizlenmesi) Netice alamazsak, tıpkı ABD ile...
6 saat önce
Çavuşoğlu: "(YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden temizlenmesi) Netice alamazsak, tıpkı ABD ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız"
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:12 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "(YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden temizlenmesi) Netice alamazsak, tıpkı ABD ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız"
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