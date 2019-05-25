Çavuşoğlu: "YSK kararı bir yüksek mahkeme kararıdır. Herkesin buna uyması gerekiyor"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kastamonulu MHP'liler iftar programı"na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:04 Kaynak: AA
, "Kastamonulu MHP
'liler iftar programı"na katıldı.
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"Yüksek Seçim Kurulu
kararı bir mahkeme kararıdır. Yüksek mahkeme kararıdır. Buna da herkesin buna uyması gerekiyor. Dışarıda bazı yorumlara bakıyorum. Bu yorumların bir çoğu esasen sosyal demokratların özellikle CHP
ile dayanışma göstermek için yaptığını anlıyoruz ve onların yüzüne yüzüne doğrudan bu ikiyüzlülüklerini de söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz"
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