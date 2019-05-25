Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "YSK kararı bir yüksek mahkeme kararıdır. Herkesin buna uyması gerekiyor"

Çavuşoğlu: "YSK kararı bir yüksek mahkeme kararıdır. Herkesin buna uyması gerekiyor"

8 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kastamonulu MHP'liler iftar programı"na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kastamonulu MHP'liler iftar programı"na katıldı.
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"Yüksek Seçim Kurulu kararı bir mahkeme kararıdır. Yüksek mahkeme kararıdır. Buna da herkesin buna uyması gerekiyor. Dışarıda bazı yorumlara bakıyorum. Bu yorumların bir çoğu esasen sosyal demokratların özellikle CHP ile dayanışma göstermek için yaptığını anlıyoruz ve onların yüzüne yüzüne doğrudan bu ikiyüzlülüklerini de söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz"
Çavuşoğlu: YSK kararı bir yüksek mahkeme kararıdır. Herkesin buna uyması gerekiyor
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:04 Kaynak: AA
Yüksek Seçim Kurulu, Mevlüt Çavuşoğlu, MHP, Güncel
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