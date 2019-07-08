Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Yüksek Temsilci Valentin Inzko'yu kabul etti
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Çavuşoğlu, Yüksek Temsilci Valentin Inzko'yu kabul etti

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da Bosna –Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'yu kabul etti.

Çavuşoğlu, Yüksek Temsilci Valentin Inzko'yu kabul etti, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna'da Bosna –Hersek Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko'yu kabul etti.

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- Hersek
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:06 Kaynak: DHA
Mevlüt Çavuşoğlu, Saraybosna, Güncel
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