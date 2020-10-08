Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
08.10.2020 12:49
Türkiye ile Yunanistan'ın yeniden başlatılması için niyet beyanı ortaya koyduğu ön görüşmelerinin gerçekleştirildiği "61. Türkiye-Yunanistan İstikşafi Görüşmeleri" öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüştü.
Türkiye ile Yunanistan'ın yeniden başlatılması için niyet beyanı ortaya koyduğu ön görüşmelerinin gerçekleştirildiği "61. Türkiye-Yunanistan İstikşafi Görüşmeleri" öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl 15'incisi düzenlenen Bratislava Küresel Güvenlik Forumu(GLOBSEC) için geldiği Slovakya'da Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ayak üstü görüştü.Görüşme Akdeniz'de Yunanistan'da yaşanan gerilimin ardından yaşanan ilk üst düzey temas olduğu ifade edildi.
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