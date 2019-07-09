Çavuşoğlu Yunan mevkidaşına tebrik telefonu açtı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Nikos Dendias'ı telefonla arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:46 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı
görevine getirilen Nikos Dendias
'ı telefonla arayarak yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Dendias'ı telefonla arayarak kutladı.
Çavuşoğlu, Twitter
hesabından paylaştığı mesajda da Dendias'ı tebrik etmiş, "Uzun yıllar Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisinde (AKPM) birlikte mesai yaptık. Şimdi Türk-Yunan ilişkilerini, iş birliğimizi daha ileri götürmek için birlikte çalışacağız." ifadesini kullanmıştı.
Yunanistan'da erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin Bakanlar Kurulu belirlendi. Başbakanlık
görevini bugün selefi Aleksis Çipras'tan devralan Kiriakos Miçotakis'in kabinesinde, Dışişleri Bakanlığı görevine Nikos Dendias getirildi.
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