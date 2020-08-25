Çavuşoğlu: "(Yunanistan'a) Bu şımarıklıktan vazgeçin" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(Yunanistan'a) Bu şımarıklıktan vazgeçin"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ortak basın toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "( Yunanistan'a) Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunanistan'a) Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız"

Çavuşoğlu: (Yunanistan'a) Bu şımarıklıktan vazgeçin

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 20:07

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Yunanistan'a) Bu şımarıklıktan vazgeçin' - Son Dakika
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