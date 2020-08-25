Çavuşoğlu: "(Yunanistan'a) Bu şımarıklıktan vazgeçin" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ortak basın toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
(2)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "( Yunanistan'a) Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yunanistan'a) Yanlış adımlar atarsanız, bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse onu yaparız"