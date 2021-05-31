Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina'da resmi temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Diyalog kanallarımızın yeniden canlandırılması olumlu. Sorunlarımızın çözümü için ilişkilerimizin güçlendirilmesi önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

-İHA-