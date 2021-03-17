Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Tileuberdi ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan'da düzenlenen istişari görüşmelere ilişkin Çavuşoğlu, 5 yıl aradan sonra Türkiye'de düzenlenen 61. turun gayet olumlu bir havada geçtiğini belirtti.

Eski adıyla istikşafi, yeni adıyla istişari görüşmelerde Türkiye ve Yunanistan'ın Ege'de anlaşmazlık bulunan konuları ele aldığını ve birlikte çözüm için karar vermeye çalıştığını söyleyen Çavuşoğlu, Atina'daki toplantıda bu konuların görüşüldüğünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, tek bir toplantıda çözüm beklentisinin gerçekçi bir yaklaşım olmayacağına dikkati çekerek, rotasyon usulünce bir sonraki toplantıya Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareler mekanizması da bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, dün gerçekleşen istişari görüşmelerin ardından bugün daha kapsamlı siyasi istişarelerin yürütüldüğünü bildirdi.

Çavuşoğlu, "Türkiye Doğu Akdeniz meselesinde tutumunu gerek sahada gerek masada net bir şekilde gösterdi. Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım diyoruz." ifadesini kullanarak, Türkiye'nin çok taraflı Doğu Akdeniz Konferansı için teklifte bulunduğunu ancak Avrupa Birliği tarafından henüz yanıt gelmediğini anımsattı.

Türkiye'nin tüm ülkelerle olduğu gibi Yunanistan'la da görüşmelerini sürdüreceğinin altını çizen Çavuşoğlu, iki sene önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dışişleri bakanlarına görev verdiğini ancak yaşanan gerginlikler nedeniyle görüşmelerin gerçekleşmediğini belirtti. Çavuşoğlu, gelecekteki süreçte görüşmelerin yapılacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, benim 2003 yılından bu yana Avrupa Konseyinden şahsi arkadaşım, 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek." bilgisini paylaştı.

İki ülke arasındaki tüm meselelerin Ankara'da görüşüleceğini ifade eden Çavuşoğlu, daha sonra kendisinin de Yunanistan'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, temasların faydalı olacağına inandıklarını ve bu çerçevede Erdoğan-Miçotakis görüşmesini de ele alacaklarını kaydetti.

(Sürecek)