Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos ile Görüştü

Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos ile Görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile görüştü.

Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos ile Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da Turizm Merkezi Belek'teki bir otelde, Katrugalos ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

İki bakan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:21 Kaynak: AA

Antalya, Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Politika
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