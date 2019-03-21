Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrugalos ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile görüştü.



Bakan Çavuşoğlu, Antalya'da Turizm Merkezi Belek'teki bir otelde, Katrugalos ile bir araya geldi.



Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.



İki bakan, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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