Çavuşoğlu, yunanistan dışişleri bakanı nikos dendias ile görüştü
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Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:42 Kaynak: DHA
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