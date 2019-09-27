Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, yunanistan dışişleri bakanı nikos dendias ile görüştü
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Çavuşoğlu, yunanistan dışişleri bakanı nikos dendias ile görüştü

1 saat önce

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.

Çavuşoğlu, yunanistan dışişleri bakanı nikos dendias ile görüştü, System.String[]
Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü.


Mevlüt Çavuşoğlu, Nikos Dendias, Yunanistan, New York, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 08:42 Kaynak: DHA
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