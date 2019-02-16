Çavuşoğlu Yunanistan'ın Yeni Dışişleri Bakanı ile Telefonda Görüştü
17 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Yunanistan
'ın yeni Dışişleri Bakanı
Yorgos Katrugalos ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Katrugalos ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, Katrugalos'u yeni görevinden dolayı tebrik etti.
Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras
, Dışişleri Bakanlığı
görevini dün Avrupa
İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrugalos'a devretmişti.
Katrugalos, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vekili, İçişleri ve Yeniden Yapılanma Bakan Vekili ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekilliği görevlerinde bulunmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:56 Kaynak: AA
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