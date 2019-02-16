Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu Yunanistan'ın Yeni Dışişleri Bakanı ile Telefonda Görüştü

Çavuşoğlu Yunanistan'ın Yeni Dışişleri Bakanı ile Telefonda Görüştü

17 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu Yunanistan'ın Yeni Dışişleri Bakanı ile Telefonda Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Katrugalos ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Katrugalos'u yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Yunanistan'da Başbakan Aleksis Çipras, Dışişleri Bakanlığı görevini dün Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrugalos'a devretmişti.

Katrugalos, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vekili, İçişleri ve Yeniden Yapılanma Bakan Vekili ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekilliği görevlerinde bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 08:56 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçakta Fenalaşan Yolcuya İlk Müdahaleyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 28 Şubat'ta Çekilişle Bin 400 Kişinin Ataması Yapılacak

Bakan Resmen Açıkladı! İlaç, Gübre ve Tohumda da Tanzim Satışlar Yapılacak Bakan Akar'dan Fırat'ın Doğusu İçin Kritik Açıklama: Güvenliği Türkiye Sağlamalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 21:13:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu Yunanistan'ın Yeni Dışişleri Bakanı ile Telefonda Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]