Çavuşoğlu, "Yunanistan'la istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldık" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile yaptığı görüşmenin ardından, "Görüşmede istikşafi ve güven artırıcı önlem toplantılarının önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldık" dedi.

Bratislava temaslarına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la da yaklaşık 20 -25 dakika arası ayaküstü görüşmemiz oldu. Görüşmede istikşafi ve güven artırıcı önlem toplantılarının önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldık. Ev sahipliğini Türkiye yapacağı için bu toplantılarla ilgili bazı tarih önerilerinde bulunacağız. Kendisine en zor şartlarda bile diyaloğu sürdürmekte fayda olduğunu söyledim ve sürdürme konusunda da bugün mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

"Yukarı Karabağ konusunu ve kardeş Azerbaycan'ın haklı davasını da anlattık"

İkili görüşmeye ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, "Hitabımda Türk dış politikasının önceliklerini anlattım ve stratejik hamlelerimizi neden atıyoruz ve neyi amaçlıyoruz bunları değerlendirme imkanım oldu, soruları cevapladık. Avrupa Birliği ile yaşanan süreç aynı şekilde Doğu Akdeniz meselesi, hem forumda hem de tüm görüşmelerimizde tabi ki Yukarı Karabağ konusunu ve kardeş Azerbaycan'ın haklı davasını da anlattık. Bazı ikili görüşmelerimiz de oldu. Kazakistan Dışişleri Bakanı ile Azerbaycan'a olan desteğimizi arttırmamız gerektiğini vurguladım. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la yaptığımız ikili görüşmede Avrupa Birliği Zirvesi ve zirveden çıkan karardan duyduğumuz hayal kırıklığını kendilerine de bir kere daha söyledik. Almanya, Sayın Merkel, Sayın Maas elinden geleni yaptı ama sonuçta ortaya çıkan tablo da malum. Karabağ meselesini de değerlendirdik. Macaristan Dışişleri Bakanı ile her zaman görüşüyoruz. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar ile görüştük. İlk defa bir Kırım Tatarı kardeşimiz Ukrayna'da birinci dışişleri bakanı yardımcısı oldu. Kendisiyle Kırım Tatarları ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdik" dedi. - BRATİSLAVA