- Çavuşoğlu: "Yunanistan mülteci haklarını çiğniyor" - Son Dakika

- Çavuşoğlu: "Yunanistan mülteci haklarını çiğniyor"

- Çavuşoğlu: "Yunanistan mülteci haklarını çiğniyor" Avrupa Birliği (AB), video konferans yoluyla Suriye ve Bölgenin Geleceğini Desteklemek başlıklı 4. konferansını düzenledi.

- Çavuşoğlu: "Yunanistan mülteci haklarını çiğniyor"

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BRÜKSEL - Avrupa Birliği (AB), video konferans yoluyla Suriye ve Bölgenin Geleceğini Desteklemek başlıklı 4. konferansını düzenledi. Başkanlığını AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in yaptığı konferansta Türkiye'yi temsil eden Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın mülteci haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Suriye ve Bölgenin Geleceğini Desteklemek başlıklı 4. konferansına video konferans yoluyla katıldı. Konferansın açılışında konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Yıllardır savaş nedeniyle evlerinden olmuş ve büyük sıkıntılar içinde yaşayan Suriyelileri unutmadık. Bu konferansımız onları unutmadığımızın kanıtıdır. Ama bu yetmez daha ileriye gitmemiz gerekir. Suriye halkı kararlılığımızı görmeli. Son 6 yılda 6 milyon insan mülteci oldu. Milyonlarca insan yerinden edildi. Ayrıca Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e çok sayıda mülteciye ev sahibi oldukları için çok teşekkür ederim" dedi.

Konferansa Türkiye'yi temsilen katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli mültecilere yönelik mali desteğin devam etmesi gerektiğini ancak bunun yanında Suriyelilerin güvenli geri dönüş ve yerleştirilmelerinin de sürmesi gerektiğini bildirdi. Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde sağladığı istikrar ortamı sayesinde 400 binden fazla Suriyeli mülteci evlerine dönmüştür. AB ve uluslararası toplum bu politikaya önem vermelidir. Biz Türkiye olarak mültecilerin güvenli dönüşünü sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan mülteci haklarını ihlal ediyor"

Farklı ülkelerden dışişleri bakanlarının da katıldığı uluslararası konferansta konuşan Çavuşoğlu, Yunanistan'ın mültecilere karşı uygulamalarını gündeme getirerek, "Yunanistan açıkça mülteci haklarını ihlal etmektedir. Teknelerini batırmak, ölümlerine sebep olacak şekilde davranmak, insanlık dışı koşullarda kamplarda tutmak ve en önemlisi iltica haklarını kullandırmamak gibi politikalarla Yunanistan mültecilerin haklarını ihlal etmektedir" dedi.

"Terör unsurları müzakerede taraf olamaz"

Bakan Çavuşoğlu, "Suriye'nin, BM ekseninde toprak bütünlüğünün korunarak kalıcı bir istikrara kavuşmasını istiyoruz. Mart ayında sağladığımız ateşkes korunmalıdır. Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarının oynadığı 'halkı temsil ediyoruz' oyunu tutmamıştır. Suriye'nin geleceği için yapılacak müzakerelerde terör unsurları müzakerede taraf olamaz" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği, Yunanistan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 20:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Çavuşoğlu: 'Yunanistan mülteci haklarını çiğniyor' - Son Dakika

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