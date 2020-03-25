Çavuşoğlu Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti-1 - Son Dakika

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Çavuşoğlu Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti-1
6 saat önce
Çavuşoğlu Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti-1.
Çavuşoğlu Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti-1
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:14 Kaynak: DHA
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