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Çavuşoğlu: "Yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının saysının...
6 saat önce
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı COVID-19 salgını nedeniyle İttifak tarihinde ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı COVID-19 salgını nedeniyle İttifak tarihinde ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışında yeni tip koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının saysının 124'e ulaştığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 08:00 Kaynak: AA
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