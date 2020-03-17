Çavuşoğlu yurt dışından gelecek olanların durumu ile ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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Çavuşoğlu yurt dışından gelecek olanların durumu ile ilgili açıklama yaptı
6 saat önce
Çavuşoğlu yurt dışından gelecek olanların durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:06 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu yurt dışından gelecek olanların durumu ile ilgili açıklama yaptı
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