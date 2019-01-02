Çavuşoğlu : "Yüz Yıldır Bizi Bekleyen Evlad-ı Fatihanları Unutursak Dış Politikamızın Başarılı...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba Konferansları programına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Çarşamba Konferansları programına katıldı. (8)
"Yüz yıldır bizi bekleyen evladı fatihanları tekrar unutursak o zaman dış politikamızın başarılı olması mümkün değil. ve yurt dışında ecdadımızın bıraktığı miraslara da sahip çıkmak bizim asli görevimizdir"
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:35 Kaynak: AA
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