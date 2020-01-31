Çavuşoğlu-Zaharieva ortak basın toplantısı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın Avrupa Birliği içinde olumlu bir rol üstlendiğini belirterek, "Bulgaristan'ın özellikle Türkiye'ye yönelik tutumundan da memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgar mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile heyetler arası görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra Bulgaristan'dan gelen taziye ve dayanışma mesajları için teşekkürlerini iletti.

"Bulgaristan bizim için sadece komşu değil, müttefik ve dost bir ülke." diyen Çavuşoğlu, iki ülkenin birçok alandaki iş birliğinin örnek alınması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, iki ülkenin karşı karşıya olduğu zorluklar bulunduğunu, birlikte çalışarak bunların üstesinden geldiklerini belirterek, buna örnek olarak kaçak göçle mücadelede elde edilen başarıyı gösterdi.

İkili ticaretin arttığını ifade eden Çavuşoğlu, ticaretin dengeli olmasının sevindirici olduğunu, 10 milyar dolar hedefine ulaşabileceklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, Türk firmaların Bulgaristan'daki yatırımlarını artırmasından memnun olduklarının altını çizerek, artışın Bulgaristan'a duyulan güven ve Bulgar yönetiminin verdiği destek sayesinde ortaya çıktığını dile getirdi.

Bulgaristan'da faaliyet gösteren Türk firmalarıyla görüştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "Yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlıyorlar. Yatırımların artması için teşvik edeceğiz." diye konuştu.

Turizmin önemine değinen Çavuşoğlu, vize kolaylıkları sağlanmasıyla çok daha fazla Türk vatandaşının Bulgaristan'a gideceğini düşündüğünü aktardı.

"Bulgaristan'ın AB'de Türkiye'ye yönelik tutumundan memnunuz"

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"AB içinde Bulgaristan'ın oynadığı pozitif rolün farkındayız. Bulgaristan'ın özellikle Türkiye'ye yönelik tutumundan da memnuniyet duyuyoruz. 2018 yılında Bulgaristan'ın üstlendiği AB dönem başkanlığı bize göre en aktif dönem başkanlığıydı. En azından 18 yıldır benim hatırladığım dönem başkanlıkları arasında söyleyebilirim ki gerçekten Bulgaristan'ın objektif, yapıcı, dengeli yaklaşımı ve uluslararası platformda objektif tutum sergilemesi, Sayın Başbakan'ın da açık sözlü olması sebebiyle biz Bulgaristan'ın bu rolünü destekliyoruz."

Çavuşoğlu, iki ülkenin enerji iş birliğini de devam ettireceğine vurgu yaparak, "Enerji güvenliği konusunda bir merkez olduk. İş birliğimizi artıracağız." ifadesini kullandı.

(Sürecek)