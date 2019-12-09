Çavuşoğlu - Zaman ortak basın toplantısı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman, Dolmabahçe Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:21 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman, Dolmabahçe Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
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