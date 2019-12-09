Çavuşoğlu-Zaman ortak basın toplantısı

Afganistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman, "Başarılı bir şekilde konferansımızın sonuç metnini onayladık. Çavuşoğlu'nun da belirttiği gibi barış, refah ve ülkemizin kalkınmasına yardımcı olacak faydalı bir konferans gerçekleştirdik." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Asya'nın Kalbi - İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı sonrası, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman ortak basın toplantısı düzenledi.

Konferansın kendi ülkeleri adına çok yararlı olduğunu belirten Zaman, "Başarılı bir şekilde konferansımızın sonuç metnini onayladık. Çavuşoğlu'nun da belirttiği gibi barış, refah ve ülkemizin kalkınmasına yardımcı olacak faydalı bir konferans gerçekleştirdik. Çavuşoğlu'na ve meslektaşlarına teşekkür etmek istiyorum çünkü bu konferansın başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasında kendilerinin önemli katkıları oldu, aynı zamanda çok samimi bir misafirperverlik gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

Dün ve bugün, Türkiye'de farklı düzeylerde birçok iş birlikleri gerçekleştirip toplantılar düzenlediklerini söyleyen Zaman, Şırnak'ın İdil ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada iki askerin şehit olmasıyla ilgili, "Kardeşim Çavuşoğlu'nun konuşmasının başında bahsetmiş olduğu gibi 2 Türk askeri hayatını kaybetti. Biz de kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Zaman, Türkiye'nin verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihte kritik bir süreçten geçerken Türkiye'deki kardeşlerimizden siyasi bir destek aldık. Barış müzakerelerimiz devam ediyor. Öte yandan, tarihi bir seçim sürecini ardımızda bıraktık. Bu seçim, geçmişteki seçimlerden çok farklıydı. Seçim tamamen Afgan resmi kurumları tarafından bağımsız bir şekilde gerçekleştirildi. Bu seçimin güvenliğini tahsis etmek için de Afgan güvenlik güçleri destek sağladılar. Seçim sonuçlarını ve barış müzakerelerinin sonuçlarını bekliyoruz.

Umarım bu toplantıda mutabık olduğumuz kararlar uyarınca uluslararası aktörlerle beraber mutabık olduğumuz kararları yerine getiririz ve Afganistan'da hep beraber güvenliği tahsis ederiz."

"Sonuçlar ne olursa olsun şeffaf olmak istiyoruz"

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılan ancak sonuçları hala açıklanmayan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Zaman, şunları söyledi:

"Seçimin sonuçları, bağımsız seçim komisyonumuzun çalışmaları sonucunda paylaşılacak. Hükümetimizin bununla herhangi bir ilgisi yok. Ancak dün bilgilendirilmiştim, bütün adaylarla beraber dün bağımsız seçim kurulumuz bir araya gelmiş ve süreci kendilerine açıklamış. İlk sonuçları da yakın bir zaman içerisinde açıklayacaklar, birkaç gün içerisinde diye düşünüyorum.

Ancak seçim sonuçları ne olursa olsun bizler şeffaf olmak istiyoruz. Bu süreci demokratik ve şeffaf bir şekilde ilerletmek istiyoruz. Olabildiği kadar kısa bir süreçte seçim sonuçlarını açıklamak istiyoruz. Bizim de endişelerimiz var tabii ki komisyon henüz seçim sonuçlarını açıklamadığı için. Tabii ki biz komisyonun kararını destekliyoruz ama aynı zamanda bu komisyonun kısa sürede seçim sonuçlarını açıklamasını istiyoruz."