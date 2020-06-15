Çavuşoğlu - Zarif basın toplantısı - İran Dışişleri Bakanı Zarif - Son Dakika

Çavuşoğlu - Zarif basın toplantısı - İran Dışişleri Bakanı Zarif
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklaması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde mutabakat zaptı imza töreni gerçekleştirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklaması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde mutabakat zaptı imza töreni gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 02:17 Kaynak: AA
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