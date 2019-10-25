Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 4. şubesini açtı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 4. şubesini açtı

Çavuşoğlu, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 4. şubesini açtı

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ziraat Bank Azerbaycan'ın Sumgayıt şubesinin açılışını yaptı.

Çavuşoğlu, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 4. şubesini açtı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ziraat Bank Azerbaycan'ın Sumgayıt şubesinin açılışını yaptı.

Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi için Bakü'de bulunan Çavuşoğlu, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, yerel yöneticiler ve Türk kurumların temsilcilerinin de katıldığı törenle, Ziraat Bank Azerbaycan'ın 4. şubesini hizmete açtı.

Ziraat Bank Azerbaycan Genel Müdürü Avni Demirci'den bankanın Sumgayıt şubesi hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, şubeyi gezdi, çalışanlarla sohbet etti.

Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni şubenin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından açılmasını iki ülke arasındaki kardeşliğin göstergesi olduğunu söyledi.

Ziraat Bank Azerbaycan'ın dört yıl önce kurulduğunu hatırlatan Demirci, 4. şubenin üretim bölgesinde açıldığına dikkati çekti.

Demirci, şöyle konuştu:

"Sumgayıt bölgesi üretim, sanayi alanında ciddi yatırımlar çekiyor. Bu nedenle burada şube açtık. Azerbaycan'ın üretime yönelik adımlarına katkı sağlamak amacıyla burayı seçtik. Ekonominin hareketli yerlerinde şubeleşmeye devam edeceğiz. Ziraat Bank Azerbaycan olarak birinci önceliğimizi Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticaretin gelişmesi olarak belirledik. Bu bölgede Türk iş adamlarının önünü açmak için buradayız. Azerbaycan'ı Türkiye ve üçüncü ülkelere bağlamak üzere hizmet veriyoruz."

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:48 Kaynak: AA
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