Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, ziraat bankası sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, ziraat bankası sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi

Çavuşoğlu, ziraat bankası sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi

55 dakika önce

Çavuşoğlu, Ziraat Bankası Sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdiAzerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da katıldığı Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'nin ardından, Ziraat Bankası Sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Ziraat Bankası Sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi

Azerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da katıldığı Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'nin ardından, Ziraat Bankası Sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, ziraat bankası sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi

Mevlüt Çavuşoğlu, Ziraat Bankası, Azerbaycan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:05 Kaynak: DHA
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