Çavuşoğlu, ziraat bankası sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi
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Çavuşoğlu, Ziraat Bankası Sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdiAzerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da katıldığı Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'nin ardından, Ziraat Bankası Sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 02:05 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Ziraat Bankası Sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi
Azerbaycan, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da katıldığı Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi'nin ardından, Ziraat Bankası Sumkayit şubesinin açılışını gerçekleştirdi.
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