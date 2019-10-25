Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı

Çavuşoğlu, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı

11 dakika önce

Çavuşoğlu, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldıAzerbaycan, (DHA) ? Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18'inci Zirvesi açılış töreni öncesi diğer katılımcılarla aile fotoğrafında bir araya geldi.

Çavuşoğlu, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı

Azerbaycan, (DHA) ? Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18'inci Zirvesi açılış töreni öncesi diğer katılımcılarla aile fotoğrafında bir araya geldi.

Çavuşoğlu, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Bakü, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:40 Kaynak: DHA
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