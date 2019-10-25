Çavuşoğlu, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı
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Çavuşoğlu, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldıAzerbaycan, (DHA) ? Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18'inci Zirvesi açılış töreni öncesi diğer katılımcılarla aile fotoğrafında bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:40 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, zirve öncesi aile fotoğrafında yer aldı
Azerbaycan, (DHA) ? Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18'inci Zirvesi açılış töreni öncesi diğer katılımcılarla aile fotoğrafında bir araya geldi.
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