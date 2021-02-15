Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınarak bazı bölgesel meseleler ile... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınarak bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularına da değinildi.