Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınarak bazı bölgesel meseleler ile... - Son Dakika

Son dakika haber! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınarak bazı bölgesel meseleler ile...
15.02.2021 19:41
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınarak bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularına da değinildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınarak bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye ve Doğu Akdeniz konularına da değinildi.
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