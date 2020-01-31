Çavuşuoğlu, Ulusal Meclis Başkanı Karayançeva ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşuoğlu, Ulusal Meclis Başkanı Karayançeva ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Bulgaristan'da Ulusal Meclis Başkanı Sveta Karayançeva ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Bulgaristan'da Ulusal Meclis Başkanı Sveta Karayançeva ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde geldiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Ulusal Meclis Başkanı Sveta Karayançeva ile bir araya geldi. - SOFYA
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