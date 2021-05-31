Çay Alımları ve Kontenjan Uygulaması Hakkında Basın Bülteni - Son Dakika

Değerli üreticilerimiz, bilindiği gibi yaş çay alımlarımız kapasitenin üzerinde devam etmektedir. Alımlar 9 bin tonun üzerinde gerçekleşmektedir. Umut ediyoruz ki haftaya limitler azda olsa artırılacak duruma gelecektir. Bilinmeli ki üreticilerimizden 1 kg daha fazla yaş çay alımı için kapasite zorlanmaktadır. Çaykur' un her zaman üreticimizin yanında olduğunun bilinmesini ister, üreticilerimizin dedikodulara ve farklı seslere kulak vermemesini istirham ederiz. Yine bilinmeli ki limitler doğrultusunda acele edilmeden alımlar devam edecektir. Sağlıklı mutlu kaliteli ve bol bereketli bir kampanya geçirmenizi dileriz. ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ