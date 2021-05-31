Çay Alımlarında Kontenjan Uygulaması Hakkında Basın Açıklaması - Son Dakika

Bildiğiniz gibi bu yıl sahil, orta ve üst bölgelerde çay biranda hasat olgunluğuna erişti. Yani Kemalpaşa'da çay başladığı gün; Kalkandere, İkizdere, Of, Ambarlık gibi farklı yükseklikteki bölgelerde aynı gün çay hasadı başlamıştır. Üreticilerimizden ilk dört gün dekar başına 100 kilogramdan, akabinde sırasıyla 50, 30, 20 kilogramlardan yaş çay alımları yapılmış; en son günlük alım miktarı Kurum genelinde 10 bin tona çıkınca, çay alımlarımız 15 kilogram kontenjanla devam etmektedir. Zamanla çayını bitiren üreticilerimiz devreden çıktıkça, kontenjan artışlarıyla birlikte çay satışlarında hissedilir rahatlama olacaktır. Üreticilerimizin, her uygulamanın adil ve hakkaniyet çerçevesinde yapıldığından asla şüphesi olmasın. Çaykur, elindeki imkanlarının tamamını seferber etmişken bu süreçte sizlerden beklentimiz; çayımızı kimsenin savunmasına bırakmadan, bizzat kendimiz sahip çıkalım. Gerçek çay üreticisi olarak tarafımızdan belirlenen limitlerde hasadımıza devam edelim ve hiçbir sorun yaşamadan hasadımızı sonlandıralım. Tüm üreticilerimize, çalışanlarımıza; sağlık, mutluluk ve kolaylıklar diler; Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü