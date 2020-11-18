Çay bahçeleri, kahvehane ve oyun salonları 31 Aralık'a kadar kapalı olacak
18.11.2020 02:38
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yeni koronavirüs genelgesine göre, 20 Kasım'dan itibaren internet kafe, elektronik oyun salonları, çay bahçeleri, kahvehane ve kır bahçeleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapalı olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin detayları netleşti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 20 Kasım'dan itibaren internet kafe, elektronik oyun salonları, çay bahçeleri, kahvehane ve kır bahçeleri gibi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplu alanlar 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapalı olacak.
Genelgede, "31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha önce faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamı sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Restoran ve kafelerde, 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebilecek 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının detayları netleşti Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu sürelerde vatandaşlar şehirler arası seyahat edemeyecek
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