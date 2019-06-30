Son Dakika Haberleri: Çay bahçesinde silahlı kavga: 1 yaralı
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Çay bahçesinde silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

KARAMAN'da, O.K. (17), çay bahçesinde kavga ettiği İbrahim Avcı'yı (18) tabancayla bacağından vurarak, yaraladı.

Çay bahçesinde silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
KARAMAN'da, O.K. (17), çay bahçesinde kavga ettiği İbrahim Avcı'yı (18) tabancayla bacağından vurarak, yaraladı. Olay sonrası kaçan O.K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olay, dün, Külhan Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Avcı, arkadaşlarıyla oturduğu çay bahçesinde, iddiaya göre, aralarında husumet olan O.K. ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. O.K., bu sırada üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayla Avcı'ya ateş etti. Bacağından vurularak, yaralanan Avcı, kanlar içinde yere yığıldı. O.K. ise olay yerinden kaçtı. Arkadaşlarının Karaman Devlet Hastanesi'ne götürdüğü İbrahim Avcı, tedaviye alındı. O.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:14 Kaynak: DHA
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