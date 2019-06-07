Son Dakika Haberleri: Çay bahçesinde sırtına isabet eden mermiyle ağır yaralandı
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Çay bahçesinde sırtına isabet eden mermiyle ağır yaralandı

1 saat önce

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, çay bahçesinde arkadaşlarıyla otururken, sırtına mermi isabet eden Mülayim Hastürk (72), ağır yaralandı.

Çay bahçesinde sırtına isabet eden mermiyle ağır yaralandı, System.String[]
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, çay bahçesinde arkadaşlarıyla otururken, sırtına mermi isabet eden Mülayim Hastürk (72), ağır yaralandı. 
Olay, öğle saatlerinde, merkez Osmangazi'ye bağlı Tahtakale Mahallesi Veziri Caddesi'nde meydana geldi. Çay bahçesinde arkadaşlarıyla oturan Mülayim Hastürk, aniden masaya yığıldı. Arkadaşları Hastürk'ü kontrol ettiğinde, sırtından kan geldiğini gördü. Hastürk'ün sırtından vurulduğunu anlayan arkadaşları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hastürk, ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Mülayim Hastürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.  Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:01 Kaynak: DHA
Tahtakale, Bursa, Osmangazi, Çay, Güncel
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