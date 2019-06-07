Son Dakika Haberleri: Çay bahçesinde sırtına isabet eden mermiyle öldü (2)
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Çay bahçesinde sırtına isabet eden mermiyle öldü (2)

33 dakika önce

HAYATINI KAYBETTİBursa'nın Osmangazi ilçesinde, çay bahçesinde arkadaşlarıyla otururken, sırtına mermi isabet eden ve ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mülayim Hastürk (72), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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HAYATINI KAYBETTİ
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çay bahçesinde arkadaşlarıyla otururken, sırtına mermi isabet eden ve ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mülayim Hastürk (72), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastürk'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,


Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:35 Kaynak: DHA
Osmangazi, Bursa Devlet Hastanesi, Bursa, Güncel
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