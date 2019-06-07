Çay bahçesinde sırtına isabet eden mermiyle öldü (2)

HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çay bahçesinde arkadaşlarıyla otururken, sırtına mermi isabet eden ve ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mülayim Hastürk (72), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastürk'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,