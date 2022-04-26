ÇAY BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI - Son Dakika
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ÇAY BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI

26.04.2022 12:59

AFYONKARAHİSAR'DA 105 metre yüksekliğindeki Çay Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı.

AFYONKARAHİSAR'DA 105 metre yüksekliğindeki Çay Barajı'nda doluluk yüzde 100'e ulaştı.

Son dönemde yağışların etkisiyle Çay Barajında su seviyesi yükseldi. 105 metre yüksekliği ile bölgenin en yüksek barajı olan Çay Barajı yaklaşık 16 milyon metreküp su topladı. Barajda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, "İçme suyu arıtma tesisleri tamamlandı ve su verilmeye başlandı. Çay, Bolvadin ilçeleri ile 2 belde ve 20 köye 7.53 milyon metreküp içme suyu veriliyor" dedi. Çay Barajı'ndaki suyla 18 bin 550 dekar tarım alanı sulanacak.

Kuraklığın da etkisiyle son yıllarda yaklaşık 5 metre çekilme yaşanan Eber Gölü'nün su seviyesi de Çay Barajı'ndan su verilmesiyle yükseldi.

ÇAY BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI
ÇAY BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI
ÇAY BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI
ÇAY BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI

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Çay, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ÇAY BARAJI'NDA DOLULUK YÜZDE 100'E ULAŞTI - Son Dakika
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