Son Dakika Haberleri: Çay Barajı'nda ilkbaharda su tutulacak
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Çay Barajı'nda ilkbaharda su tutulacak

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 13 milyon metreküp su hacmine sahip olan Çay Barajı'nda ilkbahardan itibaren su tutulmaya başlanacağını söyledi.

Çay Barajı'nda ilkbaharda su tutulacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 13 milyon metreküp su hacmine sahip olan Çay Barajı'nda ilkbahardan itibaren su tutulmaya başlanacağını söyledi.

Pakdemirli, çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Afyonkarahisar'da, Çay ilçesinde inşaatı devam eden barajda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Pademirli, inşası devam eden barajın, kent için önemine işaret etti.

Bakan Pakdemirli, barajın yerden 105 metre yükseklikte olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Çay Barajı, 13 milyon metreküp su hacmi olan ve bölgenin en büyük hacimli barajlarından biri. Barajın açılışı için gerekli brifingleri aldık, müteahhitle de görüştük. İlkbaharın ilk günleriyle beraber barajda su tutulmaya başlanacak. Çay ve Bolvadin ilçeleri, memba kalitesinde içme suyuna kavuşacak. Tarlalarımız, bozkırlarımız daha yeşil bir hale gelecek. Mart ayı gibi bu işi bitirmiş olacağız. Şu ana kadar inşaatın nerdeyse yüzde 95'i bitmiş durumda."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:18 Kaynak: AA
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