Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara geliyor - Son Dakika
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Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara geliyor

17.06.2022 09:29
Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara geliyor

ÇANAKKALE'de, çay bardağı boğumundan geçmeyen iriliği nedeniyle 'Lapseki devi' olarak bilinen kirazların hasadına başlandı.

ÇANAKKALE'de, çay bardağı boğumundan geçmeyen iriliği nedeniyle 'Lapseki devi' olarak bilinen kirazların hasadına başlandı. Lapseki'nin dev kirazları, aroması ve lezzetiyle de büyük talep görüyor. Bereketli sezon geçirdiklerini ve iyi para kazandıklarını belirten üreticiler, birkaç ağacın ürünlerini ise ilçede düzenlenecek kiraz yarışmasında derece alabilmek için ayırdı.

Kiraz üretiminde verimli ve kazançlı sezon geçiren Lapseki ilçesindeki üreticilerin yüzü güldü. Kiraz hasadının devam ettiği ilçede, bugünlerde ise 'Lapseki devi' olarak bilinen 'premier giant' çeşidi kirazlar toplanıyor. Aroması ve lezzetinin yanı sıra çay bardağına sığmayan iriliğiyle piyasada büyük talep gören kirazlar, sağladığı yüksek katma değeriyle üreticiyi sevindiriyor.

İlçedeki üreticiler, bir yandan hasadı sürdürürken diğer yandan da Lapseki Belediyesi'nin 37'nci Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilecek kiraz yarışması için ürünlerini hazırlıyor. Bazı ağaçlardaki ürünleri yarışma için ayıran ve en iri kirazları yetiştirmeye çalışan üreticiler, elde edecekleri dereceyle ön plana çıkmayı hedefliyor.'Lapseki devi' kirazların yarışmaya hazır olduğunu belirten üretici Cihat Gündüz, "Bahçemizdeki 8 ağacımıza çok iyi baktık, inşallah derece bekliyoruz" diye konuştu.

Babası Sadettin Gündüz'e ait bahçedeki kirazları ailece toplamayı sürdürdüklerini kaydeden Cihat Gündüz ise "Kirazlarımız 34-36 kalibre büyüklüğünde, çay bardağı boğumundan geçmiyor. Bölgenin iklim yapısı, toprak yapısı ve bilinçli çiftçilik sonucunda bu irilikte kirazları üretiyoruz. Piyasada çok değerli fiyatlarla alıcı buluyor. Şu anda bu kirazların hasadını yapıyoruz. Aroması ve lezzeti harika. Bereketli bir sezon geçirdik ve iyi para kazandık" dedi.


Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara geliyor
Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara geliyor
Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara geliyor
Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara geliyor
Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara geliyor
Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara geliyor
Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara geliyor
Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara geliyor
Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara geliyor
Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara geliyor
Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara geliyor
Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara geliyor
Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara geliyor
Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara geliyor
Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara geliyor
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Kaynak: DHA

Lapseki, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çay bardağına sığmayan 'Lapseki devi' sofralara geliyor - Son Dakika

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