'Çay bayattı' bahanesiyle tabancayla vurulan öğretmen yoğun bakımda - Son Dakika

'Çay bayattı' bahanesiyle tabancayla vurulan öğretmen yoğun bakımda

ADANA'da, ailesine ait kafeteryada çalışan matematik öğretmeni Şakir Yaltırık(33), 'çay bayat' diyerek, tartışma çıkaran gruptaki bir kişi tarafından tabancayla vuruldu.

ADANA'da, ailesine ait kafeteryada çalışan matematik öğretmeni Şakir Yaltırık(33), 'çay bayat' diyerek, tartışma çıkaran gruptaki bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Öğretmen Yaltırık, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alınırken, kaçan şüphelileri yakalamak için operasyon başlatan polis, tabancayı ateşleyen saldırganı, bir apartmanın bahçesinde, 2 aracın arasına yatarak saklanmış halde buldu. Kaçan 3 şüpheliden biri daha yakalanırken, 2 şüpheli için çalışmalar sürüyor. Şakir Yaltırık'ın amcası Nevzat Yaltırık, "Şakir'e 'Neden bizimle sert konuşuyorsun' diyerek ateş açmışlar. Yeğenim eğitimci, asla böyle bir şey yapmaz. Adalete güveniyoruz. İnşallah gereken yapılır" dedi.

Olay, bu gece saat 02.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Amerikan Adası'nda meydana geldi. Bitlis'in Ahlat ilçesinde görev yapan matematik öğretmeni Şakir Yaltırık (33), okulların tatil olması nedeniyle memleketine gelerek, ailesine ait kafeteryada çalışmaya başladı.

Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
İddiaya göre gece yarısı kafeteryaya gelen 4 kişi, Şakir Yaltırık'tan çay istedi. Getirilen çayı beğenmeyen 4 kişi, 'Çay bayat' diyerek, tartışma çıkardı. Bu sırada gruptan bir kişi, belindeki tabancayı çekerek, Yaltırık'a 5 el ateş etti. Yaltırk, kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar, geldikleri araçla kaçtı. Şakir Yaltırık ise yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen öğretmen, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

APARTMAN BAHÇESİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Olayın ardından saldırganların peşine düşen polis, aracın kaçış güzergahında önlem alıp, ara sokaklarda arama yaptı. Araç, Toros Mahallesi 78174 Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu. Polis, şüphelilerin saklanmış olabilecekleri ihtimali üzerine sokaktaki apartman bahçelerini didik didik aradı. İhbar üzerine 78170 Sokak'taki bir apartmanın bahçesinde, park halindeki 2 aracın arasında yatan şüpheli Ö.Ş., yakalanarak, gözaltına alındı.

Öğretmeni vuran kişi olduğu saptanan Ö.Ş., tabancayı Seyhan Baraj Gölü'ne attığını söyledi. Ö.Ş. Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. Yapılan çalışmalar sonucu  şüpheli U.B. yakalanırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

'YEĞENİM EĞİTİMCİDİR, ASLA SERT KONUŞMAZ'

Şakir Yaltırık'ın amcası Nevzat Yaltırık, "Ben kafeden ayrıldıktan yaklaşık yarım saat sonra olay gerçekleşmiş. Şüpheliler çevredekilere rahatsızlık vererek, geliyorlar. Sonrasında yeğenimden iki çay istiyorlar. Şakir de çaylarını doldururken içlerinden bir tanesi 'Neden bizimle konuşurken sert yapıyorsun?' diyor. Yeğenim eğitimcidir, asla böyle bir şey yapmaz. Şakir de 'Size sert yapmadım, çay hazırlatıyorum' derken, bir tanesi 'Vurun' diyor. Ne amaçla geldiler, kim gönderdi bilmiyoruz" diye konuştu.

'ADALETE GÜVENİYORUZ'

Yaltırık'ın ameliyatının iyi geçtiğini, kalçasında ve el kemiklerinde mermilerin isabet etmesi sonucu kırıklar olduğunu belirten amca Nevzat Yaltırık, "Biri cüzdanını almaya çalışmış. Demek ki çay bahane, bunların amacı farklı. Hepsi uyuşturucu madde kullanmışlar. Cüzdanını vermeyince sıkıyorlar. Biz adalete güveniyoruz, inşallah gereği yapılır" dedi.


Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Çay bayattı' bahanesiyle tabancayla vurulan öğretmen yoğun bakımda - Son Dakika

Son Dakika

21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:24 Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi 19:16 Eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:16 Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 14:49 Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 10:16 Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var 09:56 Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
21:13
Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz
21:01
Son Dakika: YÖK, Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi
20:27
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
20:24
TFF Yönetim Kurulu, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi
20:18
PFDK, olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili başkanlar dahil 7 kişiye ceza verdi
20:13
Basketbolda Galatasaray, Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya puan silme cezası verildi
19:59
Antalya'da bir kişi, hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu
19:29
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
19:16
Eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
19:15
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 21:24:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Çay bayattı' bahanesiyle tabancayla vurulan öğretmen yoğun bakımda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]