Çay Belediye Başkanı Atlı'ya "ahilik sancağı" verildi - Son Dakika

Afyonkarahisar Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Abdülkadir Konak, ilçedeki esnaflara desteklerinden dolayı Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'ya "ahilik sancağı" takdim etti.

Konak, Çay Esnaf Odası Başkanı Ceylan Güler ve Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Saraç ile Atlı'yı makamında ziyaret etti.

İlçedeki çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan Konak, Atlı'ya ahilik sancağı takdim etti.

Konak, burada yaptığı konuşmada, "Her zaman esnafımızın yanında olan, istek ve taleplerini çözüme kavuşturan Atlı'ya teşekkür ediyoruz. İlçedeki esnafımıza verdiği destekten dolayı da kendisine ahilik sancağını takdim ettik. Başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

Atlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek her zaman esnafın yanında olduklarını kaydetti.