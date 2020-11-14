Çay Belediyesi, araç filosunu genişletiyor - Son Dakika

Çay Belediyesi bünyesine ilçedeki hizmetlerinde kullanmak üzere 2 kamyon ile pikap alındı.

Belediye binası önünde alımı yapılan yeni araçlar için tören düzenlendi.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, burada yaptığı konuşmada, "İlçemiz hızla büyüyor ve gelişiyor. Biz de bu büyüme ve gelişme hızına yetişebilmek ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet götürebilmek için 2 kamyon ve pikap alarak araç filomuza dahil ettik. Halkımızın hizmetinde kullanılacak yeni araçlarımız yeşil Çay'ımıza hayırlı olsun."ifadesini kullandı.