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Çay Çarşısı'nda sadece göze değil buruna da hitap edilecek - Son Dakika

Çay Çarşısı'nda sadece göze değil buruna da hitap edilecek

09.08.2021 15:33

Rize'de yapımı devam eden 'Çay Çarşısı' projesinde sadece göze değil buruna da hitap edilecek.

Rize'de yapımı devam eden 'Çay Çarşısı' projesinde sadece göze değil buruna da hitap edilecek. Projede yer alacak 13D sinema sistemi içerisinde çayın bahçeden fabrikaya aşamaları anlatılırken burun ile anlatılan aşamalardaki çayın tüm kokuları alınabilecek.

Rize'de yapımı hızlı bir şekilde devam eden ve 'Rize'nin vizyon projesi' olarak adlandırılan 'Çay Çarşısı' açılış için gün saymaya başladı. Ahşabından duvarına, mantolamasından elektrik tesisatlarına kadar bir çok usta ve işçinin çalıştığı proje tamamlandığında 29 metrelik devasa çay bardağı hem Rize'nin sembolü olacak hem de dünyanın en büyük çay bardağı olması nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek.

29 metrelik çay bardağının içerisinde ve etrafında ise yöresel ürünlerin satışının olabileceği dükkanlar yer alacak. Aynı zamanda 13 duyuyu misafirlerine tattıracak olan 13D sinema sistemi ile çayın serüveni anlatılacak.

ÇAY KOKULARI HAPSEDİLMEYE BAŞLANDI

Projede yer alan 13D sinemada gösterilecek belgeselde topraktan bardağa kadar çayın yetişmesi, toplanması, fabrikada gördüğü işlemler ve demlenmesine kadar her aşamanın kokuları şimdiden hapsedilmeye başlandı.

Çay Çarşısı projesinde yüzde 75'in üzerinde bir tamamlanma sağlandığını ve açılışa yaklaşıldığını dile getiren Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan "Şuanda çay çarşısında yüzde 75 üzerinde bir bitişe doğru yaklaştık. Yüzde 25'lik bir kısım kaldı. Tabi bunlar daha ince nostaljik dokunuşlar olacağı için biraz zaman alan maliyeti yüksek çalışmalar. Hedefimiz temmuz ayında burayı sonlandırmaktı fakat zor bir dönem geçti ve iki aylık bir ertelemeyle nasip olursa eylül olursa çay çarşısı bitmiş olacak. Hedeflerimize varmış olacağız. Hem bölge insanımızın hem Türkiye'deki buraya gelecek turist insanları ağırlamış olacağız. İki ay sonra hazır olacak. Birçok detayda da görüldüğü üzere arkadaşlarımız noktasal dokunuşlarla toplamaya çalışıyor. Şu anda çay bardağımızın birçok işi bitti. Sırada camlarının takılması var. Camları yolda şu an onlarda geliyor. Son kilidi takmamız iki aylık bir zamanımızı alacaktır" dedi.

TARLADAKİ YEŞİL ÇAYIN KOKUSUNDAN DEMLENMİŞ ÇAY KOKUSUNA KADAR

Dünyanın en büyük çay bardağı olması nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye aday 29 metrelik devasa çay bardağının içerisinde yer alacak 13D sinema hakkında bilgi veren Erdoğan "İçerisinde 13D sistem dediğimiz yani 13 duyumuza hitap eden bir sinema sistemi olacak. Sinema dediğimiz film falan değil topraktan bardağa olan sürecini, tarihini, Türkiye'deki açılımını, bize duygularla ve duyularla anlatacak bir sistem olacak. Bu şekilde çayın serüvenini nakşedeceğiz insanlara. Çayı gidip bir fabrikada, tarlada, orada burada görmek yerine burada onlara göstereceğiz. Mesela çayın fabrikadaki kıvırma aşamasında izleyenlere yaş çay kokusu gelecek. Demlenme kısmına gelene kadar her şeyi hissedecekler. İşte orada demlenmiş bir çay kokusu izleyenlere iletilecek. İşte böyle 13 duyumuza dokunacak bir sinema sistemi olacak. Çayla ilgili bilmemiz gereken her şeyi orada göreceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, 13D sinemada gösterilecek belgesel için çayın her aşamasının kokusunun hapsedilmeye başlandığını sözlerine ekleyerek "Hapsedilen kokular var. Bu çay döneminde işlenirken hapsedilen kokular. Tarladaki toprak kokusu, yağmur yağdığı zaman oluşan koku, kuru çayın çuval halindeki kokusu vesaire bunların hepsi özel olarak çalışıldı. Sinema sisteminde izleteceğimiz filmde çok özel olarak tasarlanmış bir film. Güzel bir çalışma. Hayırlısıyla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(Hasan Fehmi Demir - Osman Kubilay Küçükmustafa/İHA)

Çay Çarşısı'nda sadece göze değil buruna da hitap edilecek
Çay Çarşısı'nda sadece göze değil buruna da hitap edilecek
Çay Çarşısı'nda sadece göze değil buruna da hitap edilecek
Çay Çarşısı'nda sadece göze değil buruna da hitap edilecek

Guinness Rekorlar Kitabı, Sinema, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çay Çarşısı'nda sadece göze değil buruna da hitap edilecek - Son Dakika


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