"Çay Çarşısı" projesinin yapım ihalesi gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Çay Çarşısı' projesinin yapım ihalesi gerçekleştirildi - Son Dakika

"Çay Çarşısı" projesinin yapım ihalesi gerçekleştirildi

6 saat önce

Rize Ticaret Borsasınca 9 bin 500 metrekare alana kurulacak ve içerisinde dev bardak heykeli, çay evleri, sinema salonları, restoranlar ve çay müzesi bulunacak"Çay Çarşısı" projesinin yapım ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Rize Ticaret Borsasınca 9 bin 500 metrekare alana kurulacak ve içerisinde dev bardak heykeli, çay evleri, sinema salonları, restoranlar ve çay müzesi bulunacak "Çay Çarşısı" projesinin yapım ihalesinin gerçekleştirildiği bildirildi.

RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, 2013 yılından bu yana birçok engele takılan "Çay Çarşısı" projesinin gerçekleşmesi için çok çaba sarf ettiklerini belirtti.

Projenin Rize'ye kazandırılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok bakan, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileriyle görüştüğünü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her seferinde bıkmadan bu projenin ilimiz için önemine değindim. Şükürler olsun ki projemiz kabul oldu. Borsamızın oluşturduğu Çay Çarşısı ihale komitesi başkanlığında Çay Çarşısı Projesi yapım ihalesini yaptık. İhaleye 8 firma katıldı. Bu firmalar arasından 4 firma dosya hatasından elendikten sonra kalan 4 firma arasından iki haftalık dosya inceleme çalışması sonuçlandırılıp en uygun teklif veren bir şirketle ihaleyi gerçekleştirdik."

Erdoğan, Rize'ye kalıcı ve faydalı işler yapmaya çalıştıklarını kaydedere, "Rize'nin yüz akı olacak bu projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemize, bölgemize ve ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, ihaleyi alan firmanın projeyi 18 ayda bitirmeyi taahhüt ettiğini kaydetti.

Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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