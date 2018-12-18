Son Dakika Haberleri: Çay Çok Programlı Anadolu Lisesi, İl Birincisi Oldu

Çay Çok Programlı Anadolu Lisesi, İl Birincisi Oldu

1 saat önce

Çay Çok Programlı Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2018 yılı performans değerlendirmesinde "Sosyal Etkinlik Çalışmaları" alanında il birincisi oldu.

Çay Çok Programlı Anadolu Lisesi, İl Birincisi Oldu, System.String[]
Çay Çok Programlı Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2018 yılı performans değerlendirmesinde "Sosyal Etkinlik Çalışmaları" alanında il birincisi oldu.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün, Afyonkarahisar'da yaptığı performans değerlendirme çalışmaları açıklandı.

Çay Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Polat, yaptığı açıklamada, 2018 yılında yaptıkları yaklaşık 40 sosyal etkinlik çalışmasının MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar'da il birinciliğine layık görüldüğünü söyledi.Polat, "Yıl boyunca azimle çalışan, katılım ve desteklerini esirgemeyen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu yılda aynı şekilde öğrencilerimiz için sosyal etkinlik çalışmalarını artırarak geliştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:40 Kaynak: AA

MEB 2018, Anadolu Lisesi, Eğitim
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