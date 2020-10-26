Çay çöpünden elektrik ve mangal kömürü üretilecek - Son Dakika

RİZE Belediyesi'nce inşa edilecek tesisle Karadeniz'in başlıca geçim kaynağı olan çayın çöpünden mangal kömürü ve elektrik enerjisi sağlanacak. 10 bin ton çay çöpünden 0,8 megavatlık elektrik ve 4 bin ton mangal kömürü üretilecek tesisin, Şubat 2021 yılında açılması planlanıyor. Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Çay çöplerini toplamaya başladık. Fabrikamızda inşaat sürüyor. 2-3 ay içerisinde imalata başlayacağız" dedi.

Rize Belediyesi tarafından kurulacak olan tesiste, fabrikalarda işlenen çaydan kalan atıklardan mangal kömürü ve elektrik enerjisi sağlamak için çalışma başlatılarak, proje hazırlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Rize Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 12 dönümlük arazide tesis kurulum aşamasına geçildi. ÇAYKUR ile yıllık 10 bin ton çay çöpü anlaşması yapan belediye, bu çöpten 0,8 megavatlık elektrik ve 4 bin ton mangal kömürü üretecek. İnşa çalışması süren tesiste, önce çay çöpü liflerinde bulunan yüzde 16 oranındaki yağ alınıp, elde edilecek gazla elektrik üretilecek. Geri kalan karbon da preslenerek mangal kömürüne dönüştürülecek. Çalışmalarla 10 bin ton çay çöpünden 3 bin 500-4 bin ton mangal kömürü üretilmesi hedefleniyor. Bölgede istihdamın yanı sıra belediyeye de gelir oluşturacak tesisin, Şubat 2021'de hizmete açılması planlanıyor.