Çay'da 3 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası kesildi - Son Dakika

Çay'da 3 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden para cezası kesildi
10.01.2021 16:55
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamasında durdurulan otomobildeki şüphelilerin üstünde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 3 kişiye 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamasında durdurulan otomobildeki şüphelilerin üstünde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 3 kişiye 9 bin 450 lira para cezası uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eber köyündeki önleyici kolluk devriyesinde durdurduğu otomobildeki şüpheli 3 kişinin üst aramasında 162 gram kenevir tohumu ile bir miktar esrar ele geçirdi.
Otomobildeki 2 kişiye adli işlem başlatan jandarma ekipleri, şüphelilere sokağa çıkma yasağını ihlal etiklerinden dolayı da 9 bin 450 lira idari para cezası uyguladı.
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